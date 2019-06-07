Все регионы России подключились к созданной "Росгидрометом" системе метеопредупреждения

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Росгидромет запустил систему информирования населения и органов власти о неблагоприятных и опасных погодных явлениях "Метеопредупреждение". К системе уже подключились все регионы страны, сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В результате глобального потепления, как отметила Лапчик, метеорологи наблюдают большую частоту экстремальных явлений, поэтому возникла необходимость своевременно информировать людей о возможной опасности.

"Несколько лет назад было принято решение о создании такой системы информирования населения об угрозе возникновения опасных гидрометеорологических явлений на территории России. Система называется "Метеопредупреждение". К этой системе с июня подключилась вся Россия", - сказала Лапчик.

Ресурс представляет собой карту, на которой участки районы отмечены цветами, которые соответствуют уровню опасности: зеленый говорит об отсутствии опасных явлений, желтый - о наличии опасности, оранжевый и красный означают высокие степени угрозы для жизнедеятельности. Система содержит информацию, актуальную в течение ближайших 24 часов.

"Специалисты управлений Росгидромета по всей России, оперативно составляя штормовое предупреждение и передавая его в органы власти, МЧС, тут же заносят эту информацию в систему по своей территории. Такая работа теперь будет проводиться регулярно", - добавила Лапчик.

Также начальник Гидрометцентра отметила, что в будущем планируется объединить эту систему с Европейским ресурсом Meteoalarm, чтобы расширить географию системы. Обсуждается и вопрос о запуске мобильного приложения, однако пользоваться им смогут изначально лишь жители и гости Москвы. Лапчик добавила, что система позволит бороться с фейковыми новостями, например, об экстремально низких температурах, распространяемых в зимний период.