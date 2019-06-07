Австралийские диетологи рассказали об идеальной методике снижения веса

СИДНЕЙ, 7 июня. /ТАСС/. Диетологи из университета Сиднея убеждены, что смогли вывести идеальную методику, которая поможет не только безопасно потерять лишний вес, но и долгое время поддерживать его на приемлемом уровне. О новом подходе к здоровому питанию и соответствующему образу жизни рассказала газета Australian.

Сегодняшний ассортимент диет позволяет любому человеку легко выбрать подходящий режим питания и даже получить довольно заметный результат, отмечает издание. Но как выбрать именно ту диету, которая позволит всю жизнь оставаться стройным и здоровым?

"Любой человек может похудеть на диете, но зачастую главная проблема не в том, чтобы получить результат, а в том, чтобы его сохранить и избежать повторяющейся из раза в раз ситуации, когда за потерей веса неизбежно следует его восстановление. Именно эти "качели" толкают нас на самые отчаянные меры: диета 5/2, палео- и кетоновая диета, интервальное голодание. Мы как угодно мучаем свой организм в погоне за красотой и здоровьем, но это редко приносит нам что-либо, кроме стресса", - рассказал эксперт-диетолог из университета Сиднея Ник Фуллер.

По его словам, многочисленные исследования подтверждают: ни одна из современных диет не работает в долгосрочной перспективе. "Мы обнаружили, что единственный способ добиться успеха в похудении - следовать плану интервальной потери веса, которая снижает стресс для организма. Это должно выглядеть примерно так: вы теряете за месяц, скажем, 1-2 кг, а потом стараетесь в течение следующего месяца просто удерживать этот вес. Затем снова наступает месяц сброса веса, за которым опять следует перерыв", - пояснил диетолог.

Интервальное похудение, как считает Фуллер, это единственный путь, при котором человеку не приходится ежедневно бороться с собой, поскольку ежемесячная потеря веса остается небольшой и не воспринимается организмом, как стрессовая ситуация, а следующая за этим пауза позволяет адаптироваться к новому весу.