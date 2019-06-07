Московский омбудсмен намерена узнать причины задержания журналиста "Медузы"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева планирует выяснить обстоятельства задержания полицией корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом омбудсмен в пятницу сообщила ТАСС.

"Пока никто ко мне на обращался по этому вопросу, но мы планируем узнать причины задержания, объективные причины, не только те, которые в СМИ. Мы всегда это делаем после задержаний. Других мер пока не планируем. Запросы обязательно сделаем, изучим эту историю", - сказала Потяева.

Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве сообщил ТАСС, что полицейские обнаружили у журналиста отдела расследований интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного в столице, около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. По информации пресс-службы, по месту проживания задержанного были также обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении 36-летнего журналиста возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай подтвердил ТАСС факт задержания журналиста, но подчеркнул, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Также защитник заявил, что сотрудники полиции наносили побои задержанному Голунову и долгое время отказывались предоставить доступ к адвокату.