РВК и САФУ будут сотрудничать в подготовке предпринимателей в сферах новых технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ, Архангельск) договорились о разработке совместных программ подготовки технологических предпринимателей в САФУ. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба РВК.

"Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова и генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию технологического предпринимательства в САФУ <…> Соглашение о сотрудничестве предусматривает разработку дорожной карты на ближайшие три года, в рамках которой в университете будут реализованы образовательные и инновационно-предпринимательские программы, в том числе в интересах Национальной технологической инициативы (НТИ)", - говорится в сообщении.

Согласно заключенному соглашению, в учебную программу будет включен разработанный РВК образовательный курс "Инновационная экономика и технологическое предпринимательство". Задача курса - обучить студентов навыкам разработки высокотехнологичных продуктов или услуг, созданию собственного стартапа и реализации коммерческого НИОКР.

"Российские университеты активно внедряют программы развития студенческого технологического предпринимательства, следующим шагом должно стать формирование региональных предпринимательских экосистем. САФУ как один из ведущих вузов страны имеет все возможности для того, чтобы адаптировать новейшие образовательные практики, расширять кооперацию с бизнесом и создавать базу для развития и коммерциализации технологий", - приводятся в сообщении слова Повалко.

Обучение студентов в рамках курса начнется в сентябре 2020 года. В университете сейчас рассматривается возможность учета студенческих стартапов в качестве выпускных квалификационных работ. В будущем в САФУ также будут запущены совместные программы дополнительного образования и повышения квалификации по направлениям технологических "рынков будущего", в том числе с использованием дистанционных форм обучения. В планах сторон соглашения - разработка программ стажировок молодых предпринимателей в ведущих инновационных компаниях.

"В процессе подготовки специалистов для работы в Арктике и других регионах, университет большое внимание уделяет взаимодействию с предприятиями и бизнес-структурами. Уверена, что взаимодействие с Российской венчурной компанией поможет нашей молодежи активнее разрабатывать, продвигать и претворять в жизнь идеи инновационного преобразования страны", - цитирует пресс-служба РВК Кудряшову.

Стороны соглашения

РВК - государственный фонд фондов, институт развития РФ, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества. Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей, доля РВК - 26,8 млрд рублей.

САФУ - федеральный вуз, созданный на базе Архангельского государственного технического университета. Входит в Евразийскую ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов России. Миссия вуза напрямую связана с реализацией Арктической стратегии РФ и созданием инновационной и кадровой базы для развития Севера и Арктики.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.