Яровая предложила разработать на базе ВОЗ декларацию о качестве школьного питания в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой разработать на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендации по безопасности и качеству школьного питания в мире.

"Мы могли бы предложить, быть может, есть смысл на площадке ВОЗ разработать декларацию о требованиях и стандартах качества и безопасности школьного питания в мире, а не только детей младшего и младенческого возраста", - сказала Яровая, выступая в пятницу на сессии "Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты" Петербургского международного экономического форума. Она также предложила обдумать создание единого технического регламента для всех производителей детского питания, как это сделано в России и странах ЕврАзЭС.

Политик отметила, что на сегодня ВОЗ разработаны декларативные документы, касающиеся лишь организации питания детей до пяти лет. "Но Российская Федерация сегодня поставила перед собой другую серьезную задачу - предложить гарантии качественного безопасного здорового питания всем несовершеннолетним детям, особенно уделить внимание школьному питанию. Мы разработали проект закона, в котором речь идет об определении рациона питания ребенка, который, по мнению специалистов, являлся бы достаточным и гарантирующим здоровое и полноценное развитие ребенка. Более того, мы предлагаем и ведем сегодня серьезную работу с правительством, чтобы в начальной школе всех детей, независимо от социального статуса, обеспечивали горячим бесплатным питанием", - напомнила Яровая, являющаяся основным автором документа.

Разработать законопроект о горячем питании в школах было предложено в ходе апрельского отчета главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Госдуме. Тогда премьер-министр поддержал инициативу, поручив подготовить проект и внести его на рассмотрение нижней палаты парламента.

Как сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова, документ почти готов к внесению в Госдуму, он потребует рассылки и согласования с субъектами РФ до рассмотрения в первом чтении.

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