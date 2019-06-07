ЛДПР предложит запретить частные камеры для фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР внесут законопроект о полном запрете использования частных комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в пятницу сообщил журналистам замруководителя фракции, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

"ЛДПР внесет в действующее законодательство поправки, согласно которым вводится полный запрет на фиксацию нарушений правил дорожного движения мобильными и стационарными техническими средствами, принадлежащими коммерческим фирмам. Эти частные структуры не с нарушениями ПДД борются, а с помощью камер зарабатывают на штрафах", - сказал он.

Депутат пояснил, что сейчас "частники заключают концессионные соглашения с региональными властями", заинтересованными, по его словам, "в пополнении местных бюджетов за счет штрафов". "Но при этом часть этих огромных сумм попросту делится между коммерсантами и чиновниками, создавая дополнительное поле для коррупции", - добавил Нилов.

При этом число допускаемых частными камерами ошибок достигло критической отметки, что подтверждается выводами прокуратуры, продолжил парламентарий. "Особенно много нареканий вызывают так называемые треноги у обочин дорог, расставляемые их владельцами в произвольном порядке и количестве и никем не контролируемые", - отметил депутат, уточнив, что данная аппаратура иногда намеренно настраивается с нарушением стандартов.

В случае принятия законопроекта законными будут признаваться только те нарушения, которые зафиксированы комплексами, принадлежащими государству, заключил Нилов.