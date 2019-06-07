Более 300 детей из Саратовской области отдохнут на Кавказе из-за закрытия местных лагерей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Саратовской области отправят отдыхать детей, не поехавших в оздоровительные лагеря в районе саратовского лесопарка "Кумысная поляна", в Крым и на Кавказ. Ребят перераспределяют по другим лагерям из-за опасности распространения геморрагической и так называемой "мышиной" лихорадки, сообщил в пятницу ТАСС глава региона Валерий Радаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по области 1 июня сообщил о высокой активности природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом в районе лесопарка "Кумысная поляна", что создает высокие эпидемиологические риски. Заезды на первые смены в лагеря, расположенные в зоне лесного массива Саратова, были отменены. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой на Кумысной поляне и в Татищевском районе в настоящее время проходит дополнительная санитарная обработка лесных массивов, приостановлена работа 16 оздоровительных лагерей.

"Учитывая, что мы приступили к оздоровительному периоду детей, соответственно, те оздоровительные лагеря, которые попадают в эту зону, сегодня там у нас запрет, первую смену мы отменили. Поэтому перераспределение детей сегодня в другие направления, в том числе мы дополнительно рассмотрели и Кавказ, и Крым. Сегодня 300 детей первые у нас уже поехали отдыхать на Кавказ", - сказал Радаев.

Глава региона 5 июня сообщил, что в летние лагеря под Саратовом не заехали 2,5 тыс. детей, больше половины из них перераспределены в другие лагеря области, "с остальными вопрос решается". По словам министра здравоохранения Саратовской области Наталии Мазиной, диагноз геморрагическая лихорадка подтвердился у 348 жителей области, большая часть из них остается на лечении.

Геморрагическая лихорадка - острая вирусная болезнь, характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.