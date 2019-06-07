Глава Роскомнадзора надеется, что канал BadComedian продолжит работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров надеется, что канал Bad Comedian (блогер Евгений Баженов) продолжит работу.

"...я с удовольствием смотрю Bad Comedian, он веселый парень, дает интересные комментарии, поэтому, надеюсь, что они договорятся, он не пострадает", - сказал Жаров журналистам в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

BadComedian 3 июня сообщил в своем ролике на видеохостинге YouTube, что может закрыть канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала кинокомпания Kinodanz в связи с претензиями из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по мнению компании, нарушил допустимый объем цитирования. По словам Баженова, закон не устанавливает точных норм цитирования. Он также отметил, что Минкультуры РФ выделяло средства на фильмы компании. В министерстве заявили об отказе поддержать иск.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.