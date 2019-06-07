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ПМЭФ-2019

Минздрав подготовил законопроект о блокировке сайтов, пропагандирующих отказ от прививок

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что инициатива сейчас проходит обсуждение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минздрав подготовил законопроект, направленный на блокировку сайтов, предлагающих гражданам отказаться от прививок. Об этом в пятницу заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение. Мы не знаем, будут ли вносить его депутаты Государственной думы или это будет правительственный законопроект, но нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать", - сказала она.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПМЭФ-2019
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