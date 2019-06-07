Минздрав подготовил законопроект о блокировке сайтов, пропагандирующих отказ от прививок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минздрав подготовил законопроект, направленный на блокировку сайтов, предлагающих гражданам отказаться от прививок. Об этом в пятницу заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение. Мы не знаем, будут ли вносить его депутаты Государственной думы или это будет правительственный законопроект, но нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать", - сказала она.