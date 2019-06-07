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"ВКонтакте" запустила музыкальный чарт "Шнур"

Видеошоу расскажет о самых популярных треках социальной сети

"ВКонтакте" запустила музыкальный чарт "Шнур" в формате видеошоу, гостями пилотного выпуска стали участники группы "Дискотека Авария" Алексей Серов и Алексей Рыжов.

Проект будет знакомить с 10 самыми популярными треками "ВКонтакте" и любимыми песнями известных музыкантов в формате живого интервью.

"Шнур - не только название шоу, но и в прямом смысле его ключевой физический элемент. С его помощью герои программы включают треки, знакомятся со вкусами пользователей "ВКонтакте" и рассказывают о музыке, которая вдохновляет их на творчество", - рассказал директор по работе с партнерами соцсети Константин Сидорков.

Программа будет выходить в начале каждого месяца в сообществе VK Music

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