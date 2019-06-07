{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Скворцова: Минздрав перейдет на российские прививки от ротавируса и ветряной оспы

Переход на отечественные вакцины запланирован на конец 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минздрав России планирует перейти на отечественные вакцины для прививок против ротавирусной инфекции и ветряной оспы к концу 2020 года. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.

"Со следующего года мы планируем переходить на прививки против ротавирусной инфекции и против ветряной оспы, причем мы сразу хотим перейти на отечественные вакцины, поэтому это будет, скорее всего, конец следующего года, поскольку наши производители заявили о готовности к этому периоду", - сказала она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
Центр ядерной медицины к 2021 году появится на базе клинической больницы в Твери
Объем инвестиций в проект составит 250 млн рублей
Читать полностью