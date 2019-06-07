Скворцова: Минздрав перейдет на российские прививки от ротавируса и ветряной оспы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минздрав России планирует перейти на отечественные вакцины для прививок против ротавирусной инфекции и ветряной оспы к концу 2020 года. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.

"Со следующего года мы планируем переходить на прививки против ротавирусной инфекции и против ветряной оспы, причем мы сразу хотим перейти на отечественные вакцины, поэтому это будет, скорее всего, конец следующего года, поскольку наши производители заявили о готовности к этому периоду", - сказала она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.