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"Яндекс" будет искать решение по ключам шифрования без нарушения приватности пользователей

В компании заявили, что есть закон, его должны исполнять все
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© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Яндекс" будет искать с ФСБ решение по ключам шифрования, не предполагающее нарушения приватности данных пользователей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

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"Есть закон, его должны исполнять все. Наша задача - найти решение, которое при исполнении этого закона не нарушает приватность данных пользователей, это наш приоритет", - сказали в компании.

Во вторник, 4 июня, издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ несколько месяцев назад направила в "Яндекс" требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". По информации издания, за прошедшее время "Яндекс" не предоставил ключи, хотя по закону на это отводится не более десяти дней. В "Яндексе" в тот же день заявили, что исполнение закона, в рамках которого было выдвинуто требование, возможно без нарушения приватности данных пользователей.

В четверг на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в ведомство из ФСБ не поступало никаких требований. По его словам, это свидетельствует о том, что "Яндекс" и ФСБ нашли приемлемое решение.

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