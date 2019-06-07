Центр ядерной медицины к 2021 году появится на базе клинической больницы в Твери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Центр ядерной медицины с инвестициями около 250 млн рублей создадут на базе клинической больницы № 7 в Твери к 2021 году, сообщается на сайте правительства региона.

Вопросы организации нового учреждения с передовыми методами диагностики онкологических заболеваний в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ГК "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С. Березина" (ЛДЦ МИБС) Аркадий Столпнер.

"Обсуждались вопросы создания в Твери центра ядерной медицины - позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией. Ожидаемый объем инвестиций составит порядка 250 млн рублей, заявленный срок реализации проекта - 12-14 месяцев. Размещение центра планируется на базе клинической больницы № 7", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства области, в вопросе подготовки кадров для нового центра власти региона планируют взаимодействовать с Тверским государственным медицинским университетом. Для обеспечения жителей региона высокотехнологичной медпомощью в новом амбулаторно-поликлиническом учреждении объединят передовые методы диагностики онкологических заболеваний.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.