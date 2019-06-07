РЭО и "РТ-Инвест" создадут совместного оператора фандоматов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) и компания "РТ-Инвест" (входит в корпорацию "Ростех") создадут совместного оператора фандоматов - аппаратов по приему использованной тары. Соответствующее соглашение о намерениях подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и генеральный директор компании Андрей Шипелов.

По данным пресс-службы РЭО, площадками пилотного проекта станут Московский регион и Казань. На следующем этапе сеть фандоматов будет внедряться во всех городах с населением свыше 1 млн человек.

Фандоматы будут устанавливать в торговых сетях и общественных местах. По предварительным планам, их будет по два в каждой точке: один для пластиковых бутылок и алюминиевых банок, второй - для стекла. Сами аппараты планируют начать производить и закупать в 2019 году.

Упаковка, которую можно будет сдать в такой фандомат, будет отмечена специальной "зеленой" маркой. Вне зависимости от того, где был приобретен напиток, упаковку можно будет сдать в любом фандомате и получить дополнительный доход.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.