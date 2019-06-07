Власти ЕАО намерены снизить младенческую смертность почти в полтора раза к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Показатели младенческой смертности в Еврейской АО снизят до 6,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми к 2024 году. Об этом ТАСС сообщил во время Петербургского международного экономического форума губернатор области Александр Левинталь.

"У нас младенческая смертность втрое превышала среднероссийскую. Два года назад было 16 случаев на 1 тыс. родившихся. В рамках национального проекта "Здравоохранение" должны снизить до 6,5 случая к 2024 году", - сказал Левинталь.

Достичь этого показателя в регионе планируют, в том числе за счет закупки нового оборудования, проведения ряда организационных мероприятий. Сейчас показатель младенческой смертности в ЕАО равен 9,1 случая на 1 тыс. родившихся живыми.

Часть необходимого оборудования для выхаживания новорожденных в области уже закупили за счет средств, выделяемых дальневосточным регионам в рамках единой субсидии. На эти же деньги открыли отделение второго этапа выхаживания новорожденных в областной больнице Биробиджана. Было освоено около 55 млн рублей.

Детское здравоохранение

Левинталь сообщил, что капитальный ремонт детской больницы в Биробиджане, который ведется в рамках выделенной дальневосточным регионам единой субсидии, завершат раньше сроков. "Старая постройка, проблемы с ней были, мы в свое время нашли деньги на проектно-сметную документацию, сделали ее. Теперь получили деньги с помощью субсидии и заканчиваем ремонт в конце декабря по плану, но я думаю, что раньше - в сентябре, октябре", - отметил он.

По данным правительства Еврейской АО, детская больница в Биробиджане была построена более 40 лет назад и за все годы в здании проводились только текущие ремонты. В 2018 году на ее капитальный ремонт регион получил 63 млн рублей.

Губернатор добавил, что также готовится проектно-сметная документация на строительство детской поликлиники в рамках единой субсидии.

Всего на 2018-2021 годы планом социального развития центров экономического роста в Еврейской АО предусмотрена реализация 33 мероприятий на более чем 1,4 млрд рублей за счет средств единой субсидии дальневосточным регионам.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.