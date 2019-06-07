Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Состояние продюсера Бари Алибасова врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое, он пробудет в состоянии медикаментозного сна, куда его ввели в четверг, еще несколько суток. Об этом сообщил ТАСС в пятницу PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Пока никаких изменений нет, состояние по-прежнему стабильно тяжелое, - сказал собеседник агентства. - Бари Каримович находится в состоянии медикаментозного сна, он выйдет из него через сутки-двое, зависит от реакций организма"

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-На". В четверг ему исполнилось 72 года.