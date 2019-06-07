Прощание с Александром Кузнецовым состоится 11 июня в Доме кино

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Прощание с советским и российским актером Александром Кузнецовым, исполнившим главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - "американец", состоится 11 июня в московском Доме кино. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Кузнецов умер в четверг, ему было 59 лет. "Прощание состоится 11 июня в нашем Доме кино, начало в 11:00 мск, - сказала собеседница агентства. - Похороны пройдут на Хованском кладбище".

Александр Кузнецов родился 2 декабря 1959 года. В 1976 году поступил в Московский авиационный институт, в 1981 году поступил в Театральное училище имени Щукина. Он был принят в труппу Театра на Малой Бронной. В 1983 году вышел на экраны фильм Сергея Овчарова "Небывальщина", где артист сыграл главную роль, в 1988 году - появилась картина "Джек Восьмеркин - "американец", который сделал актера популярным. Всего на его счету более 70 ролей в кино.

Кузнецов также пробовал себя в Голливуде в эпизодических ролях в проектах "Беверли-Хиллз, 90210", "Военно-юридическая служба", "V.I.P.", "Разрушитель", "Космические ковбои", "Миротворец", "24 часа" и "Везунчик". Снялся в эпизоде в одной из серий сериала "Санта-Барбара".