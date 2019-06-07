Медведев 10-11 июня посетит Женеву для участия в конференции МОТ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10-11 июня посетит Женеву, где примет участие в Международной конференции труда и посетит Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где осмотрит большой адронный коллайдер. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"В Женеве 10 июня премьер-министр осмотрит крупнейший научно-исследовательский центр в области физики частиц - Европейский центр ядерных исследований", - говорится в сообщении. "Во второй день пребывания в Женеве Дмитрий Медведев примет участие в Международной конференции труда, посвященной 100-летию Международной организации труда, - добавили в кабмине. - Председатель правительства выступит на пленарной сессии Конференции в зале Ассамблеи во Дворце Наций ООН".

На полях Международной конференции труда запланированы двусторонние встречи Дмитрия Медведева, в том числе с генеральным директором МОТ Гаем Райдером. По традиции на конференции страны представляют правительства, лидеры профсоюзных объединений и руководители ассоциаций работодателей. В составе российской делегации - вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Посещение ЦЕРН

На территории ЦЕРН расположен самый мощный ускоритель заряженных частиц на встречных пучках - Большой адронный коллайдер. "Дмитрий Медведев спустится в подземную шахту одного из четырех детекторов коллайдера - эксперимент "ATLAS", - сообщили в кабмине. Также глава правительства встретится с российскими учеными, работающими в ЦЕРН. Всего в международных экспериментах этого центра участвуют 8 тысяч специалистов, из них около 1 тысячи российских. Среди тем беседы - перспективы российского присутствия в проектах центра и возможности, создаваемые национальным проектом "Наука".

"На встрече с генеральным директором ЦЕРН Фабиолой Джанотти планируется обсудить расширение сотрудничества и реализация потенциала российского участия как в интеллектуальных, так и в технологических разработках центра, а также заинтересованность ЦЕРН в проектах на территории России, в частности, в сфере обмена информацией, ноу-хау, оборудованием, материалами", - отметили в пресс-службе. В составе делегации главы кабмина будут вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководители крупнейших российских научно-исследовательских центров.

ЦЕРН (CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям) - межправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария), занимающаяся фундаментальными исследованиями в области элементарых частиц. Это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В ЦЕРН построены первый ускоритель частиц - синхроциклотрон, Большой электрон-позитронный коллайдер и Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC), который является самым крупным и мощным ускорителем элементарных частиц в мире. Ученые центра сделали ряд крупных открытий: обнаружили W- и Z-бозоны, впервые получили атом антиводорода. А в 2013 году в ЦЕРН сообщили, что в результате серии экспериментов на БАК был обнаружен бозон Хиггса - элементарная частица, за счет которой, по мнению ученых, фактически создается вся масса Вселенной.

Россия имеет в организации статус наблюдателя. В апреле в Женеве между правительством Российской Федерации и Европейской организацией по ядерным исследованиям было подписано Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и других областях взаимного интереса, призванное стать современным фундаментом для расширения форматов взаимодействия России и ЦЕРН.

В настоящее время в исследованиях ЦЕРН, работах по модернизации БАК и создании "Будущего циклического коллайдера" (Future Circular Collider, FCC) участвуют, в частности, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН имени Будкера (ИЯФ СО РАН), Томский государственный университет, Росатом. ЦЕРН, в свою очередь, планирует участие в российских проектах, например, в разработке коллайдера Супер С-тау фабрика ИЯФ СО РАН.