Круизный лайнер "Князь Владимир" сможет заходить в порт Сухума с 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский круизный лайнер, курсирующий с 2016 года по маршруту Сочи - Ялта - Новороссийск - Севастополь, сможет заходить в порт Сухума с 2020 года. В настоящее время ведется работа по подготовке инфраструктуры абхазского порта, сообщил в пятницу ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

"Круизный лайнер "Князь Владимир" в этом году зайдет в Сухумскую бухту, но, к сожалению, в порт Сухума не сможет зайти, поскольку там ведутся дноуглубительные работы совместно с питерской компанией по безопасности мореплавания, с которой заключено соответствующее соглашение. В этом году на проектные работы в сухумском порту из бюджета Абхазии выделено порядка 20 млн рублей. К 2020 году круизный корабль будет заходить в наш порт", - сказал Бганба.

Работы в порту, который с 1993 года работает только на грузоперевозки, предполагаю подготовку к приему пассажирского судна. За это время турфирмам и министерству по курортам и туризму Абхазии нужно подготовить эксклюзивные экскурсионные маршруты для туристов, планирующих посетить республику морским путем.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками. В навигацию 2019 года теплоход отправился 28 апреля.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.