Историческое здание Почтамта в Петербурге станет общественным пространством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Почта России" создаст новое общественное пространство в центре Санкт-Петербурга после реставрации исторического здания Главпочтамта. Этот проект гендиректор почтового оператора Николай Подгузов показал в пятницу врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову на стенде "Почты России" на ПМЭФ.

"Один из важнейших наших проектов - проект реконструкции петербургского почтамта - это то место, откуда начиналась почта еще в XVIII веке. Мы хотим совместно с городом выработать концепцию реконструкции почтового квартала и приступить к обустройству и самого квартала, и прилегающей территории. При поддержке города и соответствующем обсуждении концепции реконструкции мы могли бы организовать в почтамте общественно значимое место с интересными объектами, но безусловно с сохранением основной почтовой функции", - сказал Подгузов.

Проект планируется осуществить в течение двух-трех лет. Как рассказал врио губернатора Петербурга, городские власти планируют принять участие в проекте. "Мы берем на себя обязательство сделать там ряд пешеходных улиц, переложить коммуникации, привести в порядок фасады и сделать красивое пространство для горожан", - сказал Беглов журналистам. По его мнению, в новом общественном пространстве могут разместиться зоны отдыха, небольшие кафе, мастерские, музейные помещения.

По словам Беглова, комплексный проект охватит несколько улиц вокруг здания почтамта - от Исаакиевского собора до Новой Голландии, включая Конногвардейский бульвар.

Здание Главного почтамта было построено в Санкт-Петербурге в 1782-1789 годах по проекту архитектора Николая Львова. Здание с внутренним двором и аркой занимает обширный прямоугольный в плане участок, ограниченный с трех сторон улицами. Здание Главного почтамта входит в список объектов культурного наследия федерального значения.