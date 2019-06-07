Москалькова будет добиваться пересмотра приговора россиянке Осиповой в США

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена добиваться пересмотра приговора гражданке РФ и США Богдане Осиповой, осужденной на семь лет за похищение собственных детей.

"Буду предпринимать все возможное для того, чтобы негуманный приговор был пересмотрен и Богдана Осипова воссоединилась со своими детьми. Взываю к милосердию правосудия США", - сказала она ТАСС в пятницу.

Накануне федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение и вывоз собственных детей за пределы США, а также за вымогательство. Россиянка уже отбыла под арестом четверть наказания, поскольку была арестована в сентябре 2017 года.

По мнению Москальковой, приговор оказался "далеким от справедливости и милосердия". Омбудсмен отметила, что Осипову арестовали в тот момент, когда она вернулась в США для урегулирования вопросов опекунства, в том числе выплаты ее бывшим мужем алиментов. "Своим решением суд фактически оставил несовершеннолетних детей без матери, что идет вразрез с положениями Конвенции ООН о правах ребенка", - подчеркнула она.

Москалькова также обратила внимание на то, что на суде Осипова была в кандалах и наручниках. "Тем самым мать троих детей практически приравняли к особо опасным преступникам. Подобная жестокость по отношению к женщине и матери недопустима, особенно в государстве, которое постоянно ссылается на ценности гуманизма и демократии. К сожалению, наши усилия вместе с МИД России были затруднены двойным гражданством Богданы", - заявила она.

О деле Осиповой

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Браеном Мобли. Американские власти обвинили ее в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс.

Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить с отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.