Один из двух юбилейных поездов к 45-летию БАМа стартовал из Тынды в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июня. /ТАСС/. Юбилейный поезд в честь 45-летия Байкало-Амурской магистрали отправился в пятницу от станции города Тында Приамурья. Об этом сообщила в пятницу журналистам служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Ранее сообщалось, что в Приамурье разрабатывается план праздничных мероприятий на 45-летие БАМа. Часть из них будет проходить в течение всего 2019 года, но основные торжества намечены на июль.

"Юбилейный поезд в честь 45-летия Байкало-Амурской магистрали торжественно отправился сегодня в 20:00 (14:00 мск) от станции Тында", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в честь праздника по Комсомольскому и Тындинскому регионам ДВЖД всего пройдут два юбилейных поезда. Их пассажиры - первостроители БАМа, руководители Дальневосточной железной дороги, артисты и организаторы мероприятий, а также представители средств массовой информации. Во время остановок на станциях БАМа пройдут праздничные концерты на привокзальных площадях, награждение ветеранов, строителей и работников магистрали и другие торжественные мероприятия.

Второй поезд отправится 10 июня со станции Комсомольск-на-Амуре.

О настоящем и будущем

Как отметил ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов, филиалы ОАО "РЖД" входят в число системообразующих предприятий Амурской области. Каждый десятый рубль в бюджете области (около 11%) - это налоги от деятельности железной дороги. В регионе на ней, в том числе на ветке БАМА, работает 20,7 тыс. человек.

По его словам, на севере Приамурья есть несколько точек роста, которые могут существенно "загрузить" БАМ. Так, осуществляется реализация проекта по освоению Сугодинско-Огоджинского месторождения каменных углей. Планируемая добыча с 2022 года - 10 млн. т в год. Уголь будет доставляться потребителям по железной дороге.

Также в поселке Восточный Тындинского района и в поселке Исса Селемджинского района завершено строительство деревообрабатывающего завода АО "Туранлес", поставки лесопродукции тоже идут по БАМу. Ежегодные объемы перевозок - в пределах 40 тыс. т.

"Модернизация магистрали будет способствовать росту объема перевозок и, как следствие, - росту доходов региона от этих перевозок, даст толчок реализации новых инвестиционных проектов, в том числе сырьевых. Кроме того, в области пройдет серьезная реконструкция станций и соцобъектов железной дороги, будут построены новые разъезды, будут выполнены программы по техническому перевооружению и усиление устройств электроснабжения. Все это предусмотрено в рамках инвестиционной программа ДВЖД в границах Амурской области до 2020 года. Сумма внушительная - 38,6 млрд руб.", - отметил губернатор.

О БАМе

Ударной комсомольской стройкой БАМ объявил 17-й съезд ВЛКСМ (23-27 апреля 1974 г.), а 8 июля 1974 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление "О строительстве Байкало-Амурской магистрали". Линия была построена за 10 лет в сложных климатических и геологических условиях: на многих участках глубина вечной мерзлоты достигает сотен метров, все искусственные сооружения на линии должны выдерживать сильные землетрясения.

Единой магистралью БАМ стал 1 октября 1984 г., когда было уложено знаменитое "золотое звено", соединившее западную и восточную части железной дороги, - от Тайшета до Ванино. 27 октября на всем протяжении магистрали было открыто движение поездов.

Байкало-Амурская магистраль - одна из самых протяженных железнодорожных линий в мире. Ее протяженностью 4 тыс. 300 км. Она проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, Хабаровского края. Это второй (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану.