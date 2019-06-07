{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

"Норникель" и Ассоциация юристов России подписали соглашение о сотрудничестве

Оно предполагает взаимодействие в защите прав предпринимателей и акционеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" и Ассоциация юристов России в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

Со стороны компании соглашение подписал статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, со стороны Ассоциации - председатель правления Владимир Груздев. Сотрудничество предполагает взаимодействие в защите прав предпринимателей и акционеров, работе над правовыми нормами.

"Мы работаем в Арктике в сложных условиях. Сейчас подготовлен отдельный законопроект о преференционных режимах в арктическом регионе. Минфином, Минэкономразвития разрабатывается законопроект о поощрении капиталов и инвестиционной деятельности. Там очень много особенностей, которые нужно учесть. Мы договорились с коллегами из ассоциации обменяться позицией и мнениями, принять активное участие в комиссии по арктической деятельности", - сказал Пристансков, подчеркнув, что это соглашение "на долгий срок".

Груздев в свою очередь отметил, что для ассоциации сотрудничество с "Норникелем" будет полезным в части реализации общих интересов. "Мы заинтересованы в развитии корпоративного законодательства. "Норникель" - одна из ведущих компаний, одна из немногих частных компаний, которая торгуется не только на Московской бирже, но и на иностранных", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияПМЭФ-2019
Врачи рассказали, как избежать теплового удара
В частности, рекомендуется пить больше жидкости, носить головной убор и во время прогулок заходить в проветриваемые помещения
Читать полностью