"Норникель" и Ассоциация юристов России подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" и Ассоциация юристов России в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

Со стороны компании соглашение подписал статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, со стороны Ассоциации - председатель правления Владимир Груздев. Сотрудничество предполагает взаимодействие в защите прав предпринимателей и акционеров, работе над правовыми нормами.

"Мы работаем в Арктике в сложных условиях. Сейчас подготовлен отдельный законопроект о преференционных режимах в арктическом регионе. Минфином, Минэкономразвития разрабатывается законопроект о поощрении капиталов и инвестиционной деятельности. Там очень много особенностей, которые нужно учесть. Мы договорились с коллегами из ассоциации обменяться позицией и мнениями, принять активное участие в комиссии по арктической деятельности", - сказал Пристансков, подчеркнув, что это соглашение "на долгий срок".

Груздев в свою очередь отметил, что для ассоциации сотрудничество с "Норникелем" будет полезным в части реализации общих интересов. "Мы заинтересованы в развитии корпоративного законодательства. "Норникель" - одна из ведущих компаний, одна из немногих частных компаний, которая торгуется не только на Московской бирже, но и на иностранных", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.