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Дело против журналиста Ивана Голунова

Собянин попросил главу полиции Москвы взять дело журналиста Голунова на личный контроль

Ранее сообщалось, что журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой взять на личный контроль и разобраться в ситуации с задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

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"Сергей Собянин попросил начальника ГУВД взять рассмотрение дела Ивана Голунова на личный контроль и максимально объективно разобраться", - сказала Пенькова.

Ранее адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал ТАСС, что Голунов был задержан в Москве накануне по подозрению в попытке сбыта наркотиков. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что полицейские обнаружили у него порядка четырех граммов наркотического средства метилэфедрона. Адвокат утверждает, что наркотики его клиенту подбросили.

По данным интернет-издания, сейчас Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы, расположенному на улице Лобачевского.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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