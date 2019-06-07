Собянин попросил главу полиции Москвы взять дело журналиста Голунова на личный контроль

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой взять на личный контроль и разобраться в ситуации с задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

"Сергей Собянин попросил начальника ГУВД взять рассмотрение дела Ивана Голунова на личный контроль и максимально объективно разобраться", - сказала Пенькова.

Ранее адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал ТАСС, что Голунов был задержан в Москве накануне по подозрению в попытке сбыта наркотиков. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что полицейские обнаружили у него порядка четырех граммов наркотического средства метилэфедрона. Адвокат утверждает, что наркотики его клиенту подбросили.

По данным интернет-издания, сейчас Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы, расположенному на улице Лобачевского.