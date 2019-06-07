Исследование: цифровизация не воспринимается педагогами как фактор качества образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Совместное исследование корпорации "Российский учебник" и Высшей школы экономики (ВШЭ) школ в Калининградской области показало, что цифровизация не воспринимается педагогами как фактор качества образования. Результаты данного исследования были представлены в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии "Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия".

"Мы с ВШЭ провели анализ факторов, которые в реальности влияют на качество образования, в ходе пилотного проекта в школах Калининградской области. Как выяснилось, по мнению педагогов, цифровые образовательные технологии не оказывают влияния на качество образования", - заявил в ходе сессии гендиректор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

По его информации, было проведено сплошное исследование, в котором были опрошены 85% учителей региона и приняли участие 95% школ региона. "Исследование проводилось по четырем компонентам измерения качества: это академические результаты (ОГЭ, ЕГЭ), достижение высокого уровня (олимпиадное движение), показатели школьного благополучия, то есть насколько участники образовательного процесса удовлетворены обучением, и академическая резильентность (способность школ, которые находятся не в лучших социально-экономических условиях, тем не менее демонстрировать хорошие образовательные результаты)", - пояснил Брычкин.

По результатам исследования в топ-три фактора, влияющих на качество образования, вошли организационная культура, а именно как учителя работают с учениками, как директор взаимодействует с учителями, квалификация и достаточность педагогического ресурса, а также вариативность образовательных программ, то есть профилизация, специализация, внеурочная деятельность, наличие интеллектуальных активностей.

"Важной особенностью нашего исследования является помещение школ не в вакуум, а в конкретный социальный контекст. Невозможно сравнивать с точки зрения результатов московскую школу и небольшую сельскую школу, каждую школу нужно оценивать с точки зрения того результата, который она могла бы получить в этих условиях", - добавил глава "Российского учебника".