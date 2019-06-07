Роспотребнадзор: план по дополнительной иммунизации против кори выполнен более чем на 60%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Более 60% плана Роспотребнадзора по дополнительной иммунизации населения от кори выполнено за два месяца с начала кампании, которая стартовала 1 апреля, сообщила ТАСС в пятницу глава ведомства Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На сегодняшний день по истечению достаточного короткого времени мы можем сказать, что план, который мы составили со здравоохранением всех регионов, по количеству неимунного населения, которое нужно привить... этот план на сегодняшний день выполнен уже более чем на 60%", - сообщила она.

По словам Поповой, иммунизация проходит во всех субъектах России с опережением графика. "Вакцина идет в соответствии с планом, здесь никаких сбоев нет", - добавила она.

Подчищающая (дополнительная) вакцинация против кори стартовала в стране 1 апреля для тех, кто не имеет прививок или не владеет сведениями о том, получал ли их в детстве, было принято в очень сжатые сроки. Глава Роспотребнадзора ранее сообщила, что в основном прививки должны получить взрослые, в том числе свыше 100 тыс. мигрантов.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Для него характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка и экзантема. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. К группе риска относятся непривитые люди. Заболевание опасно осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.