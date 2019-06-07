Пять пунктов раздельного сбора мусора открыли в Забайкальском нацпарке в Бурятии

ТАСС, 7 июня. /ТАСС/. Пункты раздельного сбора мусора впервые открыли в Забайкальском национальном парке на территории Бурятии, сообщила в пятницу пресс-служба дирекции "Заповедное Подлеморье".

Точки раздельного сбора мусора находятся на контрольно-пропускном пункте и кордоне Монахово, в поселке Курбулик, в кемпинге Мягкая Карга и в бухте Сорожья.

"В наиболее загруженных точках национального парка оборудованы пункты раздельного сбора отходов. Отсортированный мусор - пластик, металл, стекло, органические отходы - будут сдавать на дальнейшую переработку. Вторсырье на переработку безвозмездно будет вывозить компания-оператор", - говорится в сообщении.

В проекте задействованы волонтеры, которые в течение недели будут объяснять посетителям парка правила проекта. Предусмотрена система поощрения для участников сортировки мусора: за правильно рассортированные отходы выдается зеленый купон, который при следующем визите в нацпарк можно обменять на какую-либо услугу.

В нацпарке размещены разработанные фондом "Озеро Байкал" информационные плакаты, анкеты, инструкции по раздельному сбору для посетителей и руководство для волонтеров и сотрудников национального парка о формате "ноль отходов". Кроме Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал", экспертную поддержку проекту оказала "Ассоциация сохранения национальных парков" (Вашингтон, США).

"Заповедное Подлеморье" создано в 2012 году приказом Министерства природных ресурсов России, включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал: Забайкальский национальный парк, Баргузинский государственный природный биосферный заповедник и Фролихинский государственный природный заказник федерального значения. Его общая площадь, включая акваторию Байкала 7450 кв. км.