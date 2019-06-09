Пользователи "Одноклассников" смогут обратиться к президенту во время прямой линии

Пользователи "Одноклассников" смогут задать вопросы президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии, которая пройдет 20 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

Сбор вопросов президенту начнется 9 июня в 08:00 мск в группе прямой линии в соцсети, также откроется страница с онлайн-трансляцией эфира. До начала программы вопросы будут приниматься заранее в формате текста и видео. "В соцсети будет доступна кнопка "Задайте ваш вопрос президенту РФ", с помощью которой пользователи смогут написать свой вопрос в текстовой форме, загрузить видеовопрос или создать стрим с обращением в приложении OK Live", - говорится в сообщении.

В день прямой линии, 20 июня, пользователи смогут задать вопрос Путину в прямом эфире через приложение OK Live.

Как отмечается, по качеству изображения и звука отобрать вопросы поможет искусственный интеллект "Одноклассников": нейросеть будет выводить в список стримов тех пользователей, с которыми возможно стабильное соединение.

Кроме того, впервые в этом году во время прямой линии зрители в социальной сети смогут оценить вопросы других пользователей: во время трансляции будет проходить интерактивное голосование в режиме реального времени.

Прямая линия - ежегодная сессия общения президента с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы. Как правило, такое общение продолжается несколько часов, а по итогам Путин издает перечень поручений. Последняя прямая линия состоялась 7 июня 2018 года. Ранее Песков отмечал, что следующая такая передача пройдет летом.