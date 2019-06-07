МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Главного редактора RT Маргариту Симоньян выписали из больницы с диагнозом "угроза позднего выкидыша". Об этом она сообщила в пятницу в своем Telegram-канале, приложив фото документа с диагнозом, предоставленного в медицинском учреждении.

"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль - огромное спасибо врачам", - написала она.

В четверг Симоньян сообщила, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь с включенной камерой и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина. После инцидента главред RT была госпитализирована. В марте этого года Симоньян рассказала, что ждет ребенка.