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Маргариту Симоньян выписали из больницы

Главред RT сообщила, что ей поставили диагноз "угроза позднего выкидыша"
Маргарита Симоньян Михаил Метцель/ТАСС
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Маргарита Симоньян
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Главного редактора RT Маргариту Симоньян выписали из больницы с диагнозом "угроза позднего выкидыша". Об этом она сообщила в пятницу в своем Telegram-канале, приложив фото документа с диагнозом, предоставленного в медицинском учреждении.

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"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль - огромное спасибо врачам", - написала она.

В четверг Симоньян сообщила, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь с включенной камерой и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина. После инцидента главред RT была госпитализирована. В марте этого года Симоньян рассказала, что ждет ребенка.

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