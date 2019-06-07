{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

В КНДР выпустили марки, посвященные саммиту Путина и Ким Чен Ына

На них изображены лидеры России и КНДР, которые улыбаются и пожимают друг другу руки
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС

ПХЕНЬЯН, 7 июня. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Две почтовые марки, посвященные саммиту лидеров России и КНДР, который состоялся в конце апреля во Владивостоке, выпустили в почтовое обращение в КНДР.

На эту тему
Итоги встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. Максимально коротко (200 слов)

Почтовый блок с изображением президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, которые улыбаются и пожимают друг другу руки, демонстрируется в Музее корейских марок на улице Чхангван в центре Пхеньяна. Под фотографией лидеров на марке помещена надпись "Корейско-российская дружба" на русском и корейском языках. При этом рядом с текстом художники изобразили национальные флаги двух стран, а также два букета: из магнолий, которые считаются национальным цветком Кореи, и ромашек, являющихся символом России.

Российский президент появляется на почтовых марках КНДР не впервые. До сих пор в народной республике в обращении находятся почтовые знаки, выпущенные в обращение в 2000, 2001 и 2002 годах, в память о саммитах Владимира Путина с Ким Чен Иром (1942-2011), который, являясь на тот момент лидером КНДР, принимал российского президента в Пхеньяне, а затем дважды встречался с ним в России.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ир Евгений Агошков/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ир
© Евгений Агошков/ТАСС

Саммит состоялся 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также подробно рассмотрели вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнВстреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
Административное дело против "Коммерсанта" вернули в Роскомнадзор
Руководитель правового департамента издательского дома Георгий Иванов ответил отрицательно на вопрос о том, будет ли в дальнейшем рассматриваться дело
Читать полностью