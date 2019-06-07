В КНДР выпустили марки, посвященные саммиту Путина и Ким Чен Ына

ПХЕНЬЯН, 7 июня. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Две почтовые марки, посвященные саммиту лидеров России и КНДР, который состоялся в конце апреля во Владивостоке, выпустили в почтовое обращение в КНДР.

Почтовый блок с изображением президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, которые улыбаются и пожимают друг другу руки, демонстрируется в Музее корейских марок на улице Чхангван в центре Пхеньяна. Под фотографией лидеров на марке помещена надпись "Корейско-российская дружба" на русском и корейском языках. При этом рядом с текстом художники изобразили национальные флаги двух стран, а также два букета: из магнолий, которые считаются национальным цветком Кореи, и ромашек, являющихся символом России.

Российский президент появляется на почтовых марках КНДР не впервые. До сих пор в народной республике в обращении находятся почтовые знаки, выпущенные в обращение в 2000, 2001 и 2002 годах, в память о саммитах Владимира Путина с Ким Чен Иром (1942-2011), который, являясь на тот момент лидером КНДР, принимал российского президента в Пхеньяне, а затем дважды встречался с ним в России.