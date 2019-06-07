Переселение хабаровского села, которому угрожает подтопление, начнется не раньше осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Хабаровский край к осени получит федеральную субсидию на переселение села Чекунда, которому угрожает подтопление, сообщил глава региона Сергей Фургал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. Только после этого начнется расселение.

"К осени регион получит деньги. Минстрой согласовал 240 млн рублей из федерального бюджета, около 80 млн рублей будет выделено из краевого бюджета", - сказал Фургал.

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края агентству уточнили, что после этого начнется расселение Чекунды.

Фургал отметил, что людям выдадут жилищные сертификаты, с помощью которых они смогут приобрести квартиры. За счет краевого бюджета в районном центре - рабочем поселке Чегдомын - идет ремонт 34 квартир. Это обменный фонд, куда можно будет быстро переселить людей в случае угрозы подтопления.

Оползень на Бурейском водохранилище произошел в декабре 2018 года. Обрушившийся скальный массив разделил водоем на две части. Военные путем взрывных работ пробили канал в заторе, по которому пошла вода. Чекунда - ближайшее к месту схода оползня поселение, возникла угроза его подтопления. Русгидро в мае сообщало, что завал на Бурейском водохранилище больше не препятствует свободному стоку воды, поскольку его размеры увеличились во время весеннего половодья.

Как отметил глава Хабаровского края, село подтапливало еще до схода оползня, его необходимо расселять в любом случае. Режим ЧС краевого значения, введенный из-за схода оползня, не снимут, пока не расселят жителей Чекунды, не доделают обменный фонд и не перенесут кладбище, добавил Фургал.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.