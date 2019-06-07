Volvo и "Национальные телематические системы" протестируют беспилотные грузовики в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Шведский автопроизводитель Volvo и "Национальные телематические системы" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о тестировании беспилотных грузовиков на российских дорогах. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтранса РФ.

"Мы твердо верим, что Россия является идеальным местом для тестирования и внедрения такого рода инновационных транспортных решений. Сегодня я был очень впечатлен, услышав об амбициозной стратегии развития цифровой инфраструктуры и твердой приверженности российского правительства внедрению современных технологий. Мы готовы внести свой вклад в эту работу", - сказал генеральный директор "Вольво Восток" Сергей Яворский.

Компания "Национальные телематические системы" специализируется на разработке информационных систем в транспортной сфере.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.