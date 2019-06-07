Врачи рассказали, как избежать теплового удара

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Увеличение объема выпиваемой воды и ношение головного убора помогут избежать теплового удара в жару, которая пришла в Москву. О мерах предосторожности в жаркую погоду рассказал корреспонденту ТАСС врач-терапевт высшей квалификации Алексей Водовозов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил, что затяжной период жаркой погоды в Москве с температурой до 33 градусов сохранится в выходные, 8-9 июня, и на следующей неделе.

"Если вы больше часа находитесь на улице, то с собой должна быть бутылка воды. Мы теряем достаточно большое количество жидкости, сами того не замечая, это плохо для организма. Поэтому есть такой режим "принудительного питья" на жаре. Примерно по 100-150 мл каждые минут 15-20. Таким образом можно обезопасить себя от перегрева и от потери критической массы воды", - сказал он.

Водовозов также напомнил о необходимости головного убора и посоветовал во время прогулки делать остановки в кондиционируемых помещениях. "Зайдите, передохните", - советует терапевт.

Он также предостерег москвичей относительно закрытых окон в транспортных средствах. "Если вы находитесь в общественном транспорте, который не оборудован кондиционером, открывайте форточки, открывайте окна, создавайте движение воздуха. Даже если кто-то будет говорить, что ему холодно. В данном случае гораздо важнее то, что кто-то может упасть в обморок из-за теплового удара, а не то, что человек может простыть", - говорит Водовозов.

Если же тепловой удар все-таки случился, терапевт советует вынести человека на свежий воздух, обмыть водой все доступные участки кожи, предварительно вызывав скорую. По словам Водовозова, и тепловой, и солнечный удары -- это достаточно тяжелое состояние, оно может закончится плачевно.