Бизнес-сообщество поможет выстроить систему непрерывного образования в Орловской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Орловская область выстраивает систему непрерывного образования совместно с бизнес-сообществом региона. Об этом в пятницу на сессии "Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия" Петербургского международного экономического форума сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Мы в регионе запустили проект проработки, в этом году уже начался пилотный проект по созданию непрерывного образования. Запуская этот проект, он называется "Кампус", новое общественное пространство, мы надеемся на базе Орловской области реализовать проект, в котором мы на едином образовательном пространстве зададим условия не селективного, а общего подбора детей из средней школы, средних профессиональных образовательных учреждений, высших учебных заведений, из науки. Удивительно и отрадно, что проявил интерес к этому бизнес. Мы готовы выходить на консорциум вместе с бизнесом, который будет формировать потребности, а мы сделаем образовательные программы и выведем специалиста, который будет в постоянном режиме обновлять свои знания", - сказал он.

Подготовка специалиста будет не модульной, а проектной, без отрыва от производства. Это позволит изменить ситуацию, когда учитель старается не дать знания, а подготовить к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Одной из приоритетных задач проекта, по словам губернатора Орловской области, стало создание условий, при которых человек будет знать, что сможет оперативно повысить квалификацию или изменить ее. Ставку регион делает на IT-технологии.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.