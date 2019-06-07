В Тольятти обнаружили свалку с повышенным радиационным фоном

САМАРА, 7 июня. /ТАСС/. Свалку в Автозаводском районе Тольятти, на которой могут находиться радиоактивные отходы, проверяют специалисты, сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.

"В связи с обращением жителя Тольятти специалистами администрации городского округа был инициирован выезд на территорию вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок "Автоваза" для определения территории, на которой возможно превышение радиоактивного фона. По результатам обследования зафиксировано отклонение от естественного фона", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что замеры радиации производились учебным дозиметром - радиометром ДРБП-03, который показал разноречивые данные.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Автоваза", свалка находится не на их территории и не является их отходами.

Администрация Тольятти направила обращение в "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Тольятти Самарской области" для проведения повторных замеров радиационного фона специализированным оборудованием.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Самарской области, радиация в отходах на свалке не превышает допустимую концентрацию.

"По результатам замеров установлено, что уровень радиации не превышает предельно допустимую концентрацию", - сказано в сообщении.

На месте свалки проводят замеры специалисты лаборатории Роспотребнадзора и Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории "Приволжское УГМС", а также химико-радиометрическая лаборатории "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".