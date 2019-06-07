Путин рассчитывает на прозрачное следствие по делу Калви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Следствие по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви должно быть проведено прозрачно, и если обвинения не будут доказаны, то они должны быть сняты. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы самым внимательным образом будем за этим следить. Есть общепризнанные мировые правила в юриспруденции: пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными, в том числе и господин Калви. Он считается невиновным, и я очень рассчитываю на то, что все процедуры будут проведены <…> в соответствии с российским законом, публично, прозрачно, а генеральная прокуратура будет за этим внимательно наблюдать", - сказал Путин.

Президент допустил невиновность основателя фонда Baring Vostok, но в этом должны разобраться правоохранительные органы.

"Ему инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые, в том числе многие из здесь присутствующих, российских его партнеров, утверждают, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться правоохранительные органы", - отметил глава государства.

Ориентация на законы

Иностранные инвесторы в России должны ориентироваться на законы страны во всех своих действиях, подчеркнул Путин. По мнению президента, это касается отечественного и иностранного бизнеса, а также власти.

"Я понимаю, о чем вы говорите, меня самого это беспокоит, иначе я бы не стал говорить об этом с трибуны сегодняшнего форума. Но все должны проявлять уважение к закону. Когда мы говорим о том, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь и в ткань бизнес-структур, в работу бизнес-структур неоправданно, то это наша позиция. Но это также значит, что все участники этого процесса, в том числе представители бизнеса, должны придерживаться законов и должны их исполнять", - добавил глава государства.