Самарская область надеется на турпоток в 2019 году на уровне ЧМ по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области рассчитывают в 2019 году на уровень турпотока, который был достигнут в дни чемпионата мира по футболу. В 2018 году область приняла 6 матчей мирового первенства и 500 тыс. туристов, сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Нам очень трудно планировать прирост на этот год по труизму, поскольку прошлый год был пиковый в связи с чемпионатом мира по футболу, но рассчитываем, что эту планку мы удержим, во всяком случае предпосылки к этому есть", - рассказал он, уточнив, что в регионе создана "замечательная туристическая инфраструктура".

В области есть две 5-звездочные гостиницы, мы работаем над привлечением бизнес, медицинского, событийного туризма, добавил губернатор. "Самарская область за время проведения чемпионата мира по футболу стала 4-м по посещаемости регионом РФ, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. За эти 6 матчей чемпионата мы получили полмиллиона туристов", - уточнил он, отметив, что в мае в Самаре прошел финал Кубка России по футболу.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.