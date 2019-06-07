Аксенов: госпредприятия вынуждены дублировать работу фирм, охраняющих школы Крыма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Система, при которой нанятые по итогам торгов компании организуют охрану учебных заведений, в Крыму неэффективна, и профильным госучреждениям в ряде случаев приходится ее дублировать, сообщил ТАСС в пятницу ТАСС глава региона Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума.

"Не знаю, как в других регионах, но в Крыму процедура "бюрократизации рынка" не работает. Сложилась ситуация, когда в результате конкурсных процедур, торгов для охраны школ приходят непонятные компании, недобросовестные подрядчики - и это, к сожалению, постоянная проблема. Мы вынуждены были нашим ГУПам, нашим подразделениям охранным давать дополнительное задание - ставить задачу дублировать несение охраны, потому что качество охраны было близким к нулю", - сказал Аксенов.

Он добавил, что сформирован пакет предложений по улучшению охраны учебных заведений, введению психологического тестирования и повышению безопасности в целом. Они были составлены властями Крыма совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой после произошедшей в конце 2018 года трагедии, когда в колледже города Керчь один из студентов устроил стрельбу и взрывы. Предложения передали президенту Владимиру Путину, сейчас в регионе ожидают, какое решение по ним будет принято.

"Пока мы сделали, что возможно, на республиканском уровне [для повышения безопасности в школах]. Надеемся, что на федеральном уровне также будет принято решение, так как сегодня региональная власть больше предпринять ничего не может", - отметил глава Крыма.

Осенью прошлого года в Керчи студент открыл стрельбу и устроил взрыв в политехническом колледже. Погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 человек были госпитализированы. Ряд инцидентов за последние месяцы произошел и в других регионах РФ. 13 мая пришедший в казанскую гимназию подросток, сев за учительский стол, достал пневматический пистолет и кухонный нож и удерживал одноклассников в кабинете; никаких требований он не выдвигал, его задержали, никто не пострадал.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.