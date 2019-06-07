Супруга Бари Алибасова подаст в суд на производителя чистящего средства

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Супруга Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина намерена привлечь к суду производителя средства для очистки труб "Крот", которым отравился продюсер. Об этом сообщил ТАСС в пятницу PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО "АМС Медиа" - производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка", - сказал Горжанкин. - Цель - заставить производителя изменить упаковку и, таким образом, спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".

По его словам, основной версией отравления Алибасова является то, что продюсер из-за проблем со зрением перепутал бутылку с чистящим средством и питьевой йогурт. "Упаковка должна быть такой, чтобы ее нельзя было перепутать, например, с питьевым йогуртом. К тому же, "Крот" не обладает резким запахом, который мог бы обратить на себя внимание, что это химическое средство. Производителю следует исправить это", - подчеркнул представитель Алибасова.

Горжанкин уточнил, что семья Алибасова намерена провести консультации с юристами для определения суммы иска.

PR-директор также опроверг информацию о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких. "Сегодня прошла информация в Telegram-каналах, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции. Это все ложь. Никаких операций также делать не планируется, он по-прежнему находится в медикаментозном сне", - сказал он.

Отравление Алибасова

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-на". В четверг ему исполнилось 72 года.