Административное дело против "Коммерсанта" вернули в Роскомнадзор

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мировая судья вернула Роскомнадзору административное дело в отношении газеты "Коммерсантъ" о злоупотреблении свободой массовой информации, основанное на протоколе ведомства в отношении факта разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Об этом ТАСС сообщил руководитель правового департамента издательского дома Георгий Иванов.

"Судья вернула дело в Роскомнадзор", - сказал он. Иванов ответил отрицательно на вопрос ТАСС о том, будет ли в дальнейшем рассматриваться дело.

"Суд возвратил материалы административного дела, поскольку из материалов непонятно, в чем состоит правонарушение", - сказал ТАСС гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин.

Ранее источник в судебных кругах сообщал о том, что "Коммерсантъ" могут привлечь к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Как отмечалось, это может стать первым прецедентом по части 7 статьи 13.15 КоАП. Наказание предусматривает административный штраф на юридическое лицо от 400 тыс. до 1 млн рублей.