В Югре разработают коммуникационную платформу для развития туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Гендиректор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Роман Генкель и глава компании "Юниверса" Александр Бородич подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в пятницу департамент общественных и внешних связей региона.

"Фонд развития планирует разработать мультиязычную коммуникационную платформу, которая объединит в единую цифровую экосистему всех участников туристического рынка: поставщиков туристических продуктов и услуг, транспортные компании, осуществляющие доставку туристов, объекты размещения и питания, туристические и культурные объекты региона, туристов, отправляющихся на отдых в автономный округ", - приводятся в сообщении слова Генкеля.

Он отметил, что за счет создания универсальной туристической пользовательской системы все местные туристические ресурсы могут использоваться туристами совместно. Кроме того, платформа будет направлена на проектирование и продвижение маршрутов и объектов гостеприимства и туризма в регионе, осуществление контроля за деятельностью компаний в сфере туризма и накапливания "озера данных", которое позволит выявлять проблемные места и способы расширения туристических потоков.

В ближайшее время на базе фонда планируется создание центра компетенций в сфере развития туризма. Он необходим для продвижения и популяризация туристских возможностей региона в России и мире, увеличения туристического потока в Югру, добавили в ведомстве. По данным региональных властей, в 2018 году Югру посетили более 500 тыс. туристов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.