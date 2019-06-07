В ОП РФ просят авиакомпанию "Победа" разрешить музыкантам провозить смычки в ручной клади

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис направил обращение в адрес гендиректора авиакомпании "Победа" Андрея Калмыкова с просьбой разрешить музыкантам провозить смычки для инструментов в ручной клади, а не сдавать их в багаж.

"В комиссию Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия поступили обращения от музыкантов, жалующихся на то, что при посадке в самолет их заставляют сдавать в багаж смычки. Это хрупкий предмет, а цена его может достигать нескольких тысяч долларов", - говорится в обращении Кириса, слова из которого приводит пресс-служба ОП в пятницу.

В письме к гендиректору "Победы" член ОП также отмечает, что "смычок не занимает почти никакого места в салоне и свободно может быть помещен на полку над креслом либо под креслом, либо может просто находиться в руках пассажира все время перелета".

"Из-за того, что в правилах отсутствует упоминание слова "смычок", а размер смычка в футляре превышает по длине указанные в правилах вашей авиакомпании габариты ручной клади, пассажиры сталкиваются с требованием сотрудников авиакомпании приобретать дополнительное посадочное место, либо сдавать хрупкий предмет в багаж при том, что ответственности за его сохранность авиакомпания на себя не берет", - подчеркнул Кирис.

В пресс-службе добавили, что член ОП просит авиакомпанию "Победа" внести изменения в правила перевозки ручной клади на основании поступивших обращений от музыкантов.