Си Цзиньпин на ПМЭФ процитировал Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу процитировал фразу из романа Федора Достоевского (1821-1881) "Идиот".

"Необходимо поддерживать "зеленое" развитие во имя построения прекрасного мира, где между человеком и природой будет царить гармония. Как писал знаменитый русский писатель Достоевский: "Красота спасет мир!", - сказал глава государства.

"Сохранение природы для внуков и правнуков - в этом заключается славная миссия для нашего поколения. Китай ни в коем случае не будет добиваться развития за счет окружающей среды. Для нас зеленые горы и изумрудные воды - это несметные сокровища, ради которых мы будем непреклонно бороться, в том числе развивать "зеленую" промышленность, возобновляемые источники энергии и ресурсосберегающие технологии", - указал Си Цзиньпин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.