Полиция проводит проверку в связи с публикацией фотографий по делу Голунова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Главное управление МВД по Москве начало служебную проверку в связи с публикацией фотографий по делу журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"По данному факту начальником московского главка МВД назначена служебная проверка", - сказал он.

Ранее на официальном сайте столичной полиции были размещены девять фотографий с изображением наркотических средств, только одна из них была сделана во время обысков в квартире Голунова. "Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", - говорится в сообщении ГУ МВД.

Голунов был задержан на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики сотруднику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.