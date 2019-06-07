Команды для юнифайд-соревнований начнут готовить на базе школы-интерната в Сочи

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Региональное отделение "Специальной Олимпиады", открывшееся в Сочи в пятницу, планирует в 2019 году приступить к формированию команд по разным видам спорта для участия в юнифайд-соревнованиях на базе местной школы-интерната для детей с особенностями интеллектуального развития, заявил на церемонии открытия директор регионального отделения Сергей Паленков.

Торжественная церемония открытия регионального отделения "Специальной Олимпиады" состоялась в пятницу на стадионе "Фишт". На поле, где в 2018 году проходили матчи чемпионата мира по футболу, сыграли воспитанники школы-интерната города Приволжска Ивановской области и школы-интерната Сочи: в составе первой команды выступали юноши с особенностями развития, вторая команда была смешанной. Матч завершился вничью со счетом 4:4.

"Что касается конкретной работы по городу Сочи, мы пока остановились на школе-интернате №2, там более 400 ребят с особенностями развития, с ментальными нарушениями. Мы планируем в первую очередь промониторить их физическое состояние, а затем подготовить программу для каждого ребенка по занятиям физкультурой, предложим для них специальные нормы ГТО, ну а для тех, кто готов заниматься спортом профессионально - программу по развитию спортивных достижений. Хотим создать на базе этой школы не одну футбольную команду, это могут быть команды по волейболу, баскетболу", - заявил в ходе пресс-конференции Паленков.

Директор регионального отделения "Специальной Олимпиады" в Сочи добавил, что в городе планируется ежегодно проводить крупные спортивные мероприятия всероссийского уровня в области юнифайд-спорта, когда в соревнованиях принимают участие и атлеты с особенностью развития и обычные спортсмены.

Президент Специальной Олимпиады России, депутат Госдумы РФ (комитет по спорту) Юрий Смирнов рассказал о том, что в России уже началась активная реализация программы создания инклюзивных школ, когда в образовательных учреждениях учатся в одном классе и дети с особенностями и обычные ученики. "Те ребята, которые имеют особенности в развитии, чувствуют в себе веру, стремление к победе, желание победить, улучшить свою спортивную форму, и конечно, они чувствуют, что они уже становятся такими, как все. Это очень важно, после этого у них появляется большое желание учиться так же, как все", - сказал он.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Эдуард Исаков отметил, что физическая активность для людей с особенностями интеллектуального развития очень важна: она влияет на познавательные и эмоционально-волевые качества.

Спортивные тенденции региона

Исаков подчеркнул, что в настоящее время Краснодарский край лидирует в России по развитию массового спорта, в регионе занимаются спортом порядка 50% населения.

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков заявил, что доступность всех спортивных программ разным категориям населения контролирует лично губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Все проекты, которые сейчас поручены губернатором, обязательно реализуются с учетом доступности, чтобы были созданы все условия для занятия спортсменов не только здоровых, но и с нарушениями. Те вещи, которые делаются в крае, говорят о том, что у нас есть уверенность в будущем", - акцентировал он внимание журналистов на пресс-конференции.

В беседе с ТАСС Марков отметил, что в России испокон веков подход к людям с особенностями в развитии отличался от зарубежного, их называли "божьими людьми", и окружали ореолом святости.

Специальные Олимпиады проводятся с 1968 года, когда впервые были проведены летние Игры, зимние соревнования проводятся с 1977 года. Следующие летние соревнования Игр пройдут в 2023 году в Берлине, а ближайшие зимние - 2-13 февраля 2021 года в шведских Оре и Эстерсунде. В России этому движению не более 20 лет. В 2019 году Всемирные летние игры Специальной Олимпиады проходили в Абу-Даби, где сборная России завоевала 89 золотых, 52 серебряных и 34 бронзовых медалей, среди которых две золотые медали по легкой атлетике принесла команде спортсменка из Краснодарского края.