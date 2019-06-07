В России готовится к регистрации отечественный препарат для лечения рака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Препарат "Антипедиадин" российского производства, стимулирующий уничтожение раковых клеток, готовится к регистрации в РФ, сообщила в пятницу на сессии "Создание инновационных лекарств - новые горизонты в здравоохранении" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Целая линейка онкологических препаратов сейчас находится на разных стадиях клинических исследований. В том числе готовится уже к регистрации препарат "Антипедиадин" (anti-PD1)... который оказался много эффективней ближайших аналогов. И работает при уже метастазирующих раках, таких как меланома, немелкоклеточный рак легких и рак почки, и при других локализациях", - рассказала она.

Кроме того, по словам Скворцовой, уже сейчас имеется опыт внедрения новых препаратов. В частности, в апреле был зарегистрирован отечественный оригинальный препарат против псориаза, который приостанавливает процесс развития болезни на несколько месяцев и не требует дополнительной комплексной терапии. Сочетание фундаментальных прорывных открытий с новыми технологиями также позволяет перейти к созданию лекарств для неизлечимых заболеваний, добавила министр.

"Ускоренное формирование продукта... позволило нам за 15 месяцев с нуля создать двухвекторные вакцины против особо опасных инфекций. Кроме того, появились совершенно новые препараты, основанные на моноклональных антителах против контрольных точек иммунитета, позволяющие таким образом лечить онкологические заболевания, системные заболевания - аутоиммунные, некоторые эндокринные заболевания и другие", - сказала Скворцова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.