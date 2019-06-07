Сроки установления инвалидности после ампутации конечности сократят до трех дней

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сроки установления инвалидности после ампутации конечности сокращаются до трех дней вместо 30 дней, сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда.

Ранее для этих случаев сроки проведения экспертизы составляли 30 дней, пояснили в министерстве.

"Постановлением введена норма, предусматривающая более короткие, в течение трех рабочих дней, сроки направления на медико-социальную экспертизу гражданина, находящегося в стационаре медицинской организации после перенесенной операции по ампутации (реампутации) конечности (конечностей), нуждающегося в первичном протезировании, и проведение ему медико-социальной экспертизы также в течение трех рабочих дней с даты поступления данного направления", - говорится в пресс-релизе.

В министерстве также напомнили, что в настоящее время при таких дефектах, как ампутация области тазобедренного сустава, экзартикуляция бедра, культи бедра, голени, отсутствие стопы, человек признается инвалидом бессрочно.