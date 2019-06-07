Хайнань и Академия художеств Петербурга намерены расширять сотрудничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Делегация китайской южной провинции Хайнань в пятницу посетила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Академия художеств). Стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также возможности организации совместных творческих проектов в России и КНР.

"Успех нашей академии обусловлен тем, что здесь создана уникальная среда: музей, библиотека, мастерские, сам город - это город-музей", - сказал в ходе встречи проректор по учебной работе академии Андрей Скляренко. "Нам нужно подумать над созданием филиала или школы, базы, или каких-то мастерских [на Хайнане]. Мы можем начать с пленэров, выставок, и пока обговаривать все дела, чтобы совместная работа шла в гору", - добавил он.

Скляренко также отметил, что сотрудникам и учащимся академии "очень понравился опыт первого совместного пленэра", который прошел на Хайнане в мае этого года и был приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений России и КНР. "В будущем мы также можем организовать выставку лучших работ нашей академии. Это может стать художественным событием, поможет показать школу [на Хайнане]", - добавил проректор.

В свою очередь глава китайской делегации, заместитель начальника секретариата партийного комитета Хайнаня Сунь Дахай отметил, что "китайская южная провинция и Академия художеств Петербурга могут начать с малого [в развитии двустороннего сотрудничества]". "Мы можем продолжить организацию проектов, реализовывать совместные творческие инициативы, а уже затем достичь чего-то большего", - указал он.

Мастерская талантов

В ходе встречи китайская делегация посетила мастерскую монументальной живописи под руководством профессора Андрея Мыльникова, расположенную на факультете живописи: в настоящее время там проходит выставка преддипломных работ учащихся.

По словам декана факультета Александра Чувина, "через эту мастерскую прошло немало талантов". "Были среди них и китайские студенты, работы многих из них на очень высоком уровне", - сказал он.

Чувин также отметил, что "в настоящее время в академии обучается 1,2 тыс. человек, из которых 380 - китайские студенты". "Мы не разделяем студентов на наших и китайских, гордимся всеми", - подчеркнул декан.

В 2017 году китайская провинция Хайнань и Академия художеств Санкт-Петербурга подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились проводить обмены на преподавательском и студенческом уровне, организовывать совместные мероприятия, в частности пленэры и выставки.

Делегация южного региона прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 6 по 8 июня под девизом "Формируя повестку устойчивого развития".