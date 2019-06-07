Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены в пятницу во время обмена рукопожатиями со зрителями после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После последнего вопроса участники дискуссии встали и начали беседовать между собой. Си Цзиньпин пожал руки своим коллегам, а затем подошел к краю сцены для приветствия зрителей. Некоторые из них протянули ему руки и телефоны для совместного фото. Глава государства обменялся рукопожатиями с ними, а затем сильно покачнулся в сторону края сцены. В этот момент сохранить равновесие ему помогли оказавшиеся рядом сотрудники Федеральной службы охраны.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.