Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения России до 2025 года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, - говорится в тексте указа. - Правительству РФ в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии". Документ также рекомендует регионам руководствоваться положениями указанной Стратегии при осуществлении своей работы в сфере охраны здоровья граждан и предусмотреть необходимые изменения в соответствующие стратегии социально-экономического развития субъектов РФ.

Указ вступает в силу со дня опубликования.