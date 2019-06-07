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Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения России до 2025 года

Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, - говорится в тексте указа. - Правительству РФ в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии". Документ также рекомендует регионам руководствоваться положениями указанной Стратегии при осуществлении своей работы в сфере охраны здоровья граждан и предусмотреть необходимые изменения в соответствующие стратегии социально-экономического развития субъектов РФ.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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